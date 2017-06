La route 226 ne sera pas praticable avant l'automne

Les usagers du rang St-Michel (route 226), amputé par un glissement de terrain il y a un mois à l'est de Saint-Célestin, devront faire preuve de patience. Le cratère d'une quarantaine de mètres de profondeur ne pourra pas être rempli avant l'automne prochain.

Il ne semble pas possible de faire plus vite. «C'est sûr que c'est désagréable», reconnait le maire de la paroisse de Saint-Célestin Maurice Morin. «On n'a pas le choix. Ça a déboulé. Que voulez-vous ce n'est de la faute de personne. On veut faire ça dans les règles de l'art pour réparer. Il faut réparer pour ne pas que ça déboule à nouveau et qu'il faille recommencer l'an prochain».

Le glissement de terrain avait été provoqué par les pluies diluviennes. La fermeture du rang force les usagers à un détour de cinq ou six kilomètres.

Transports Québec a entrepris la réalisation des travaux préliminaires, dont les analyses géotechniques. Le ministère absorbera le gros de la facture. La municipalité devra de son côté s'acquitter du quart des coûts de remblaiement évalués entre 100 000 $ et 200 000 $.

Il s'agira d'une «grosse bouchée» pour le petit village dont le budget municipal annuel ne dépasse pas les 600 000 $. Le maire estime quand même que la municipalité aura la capacité financière de faire face à la dépense.