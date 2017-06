La sécurité, l’un des défis les plus importants des grandes villes

Après les attentats survenus à Bruxelles, Manchester et Londres, la sécurité s’impose comme l’un des thèmes importants du 12e congrès mondial de Métropolis, qui se tient à Montréal cette semaine.

Le maire de Montréal Denis Coderre, le président de Métropolis, s’est fait rassurant à la suite d’une discussion avec le premier ministre Justin Trudeau et la maire de Paris, Anne Hidalgo.

«La question n’est pas de se demander si on est à l’abri. Depuis octobre 2014, on n’a pas eu besoin d’augmenter notre niveau d’alerte, mais il ne faut jamais baisser la garde, a-t-il dit. Montréal est une ville sécuritaire et le Canada n’est pas visé. Il est important d’avoir des outils pour être en prévention et non en réaction.»

Plus de 140 maires de grandes villes de 85 pays sont réunis dans la métropole. Le congrès se termine jeudi.