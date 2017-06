Claude Dussault nommé commissaire au lobbyisme par intérim

Le président de l’Assemblée nationale a procédé à la nomination de Claude Dussault à titre de commissaire au lobbyisme par intérim. Il entrera en fonction le 1er juillet pour six mois au maximum, a précisé Jacques Chagnon, par communiqué.

M. Dussault est vice-protecteur du citoyen, services aux citoyens et aux usagers, depuis 2009 et a également été protecteur du citoyen par intérim pour l’année 2016-2017. Il a aussi occupé des postes de direction à la Société de l’assurance automobile du Québec et au ministère de la Santé et des Services sociaux.

M. Dussault remplacera temporairement François Casgrain, qui prendra sa retraite au début du mois de juillet.

Lors d’une conférence de presse donnée il y a deux semaines, M. Casgrain s’était dit «déçu» que la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme n’ait pas été révisée. Il avait notamment dénoncé un manque de volonté politique en ce sens.

La nomination d’un commissaire au lobbyisme par intérim est nécessaire parce que l’Assemblée nationale n’a pas toujours pas trouvé de remplaçant pour M. Casgrain.