Des impacts catastrophiques sur la circulation sur tout le réseau

L'autoroute Bonaventure a été rouverte en direction du centre-ville de Montréal, mais les impacts sur la circulation sont catastrophiques sur l'ensemble du réseau routier de la région.

L'axe routier a été fermé une vingtaine de minutes mardi matin, après un incident survenu autour de 7h.

Une structure de signalisation qui surplombe l'autoroute à la hauteur de la sortie Pierre-Dupuy a été heurtée par un véhicule lourd.

Structure de signalisation sécurisée. 1 voie d'ouverte A-Bonaventure en dir. Mtl. / Signage structure secured. 1 lane opened toward Mtl. — Pont Champlain (@pontChampBridge) 20 juin 2017

Les inspecteurs des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) et la Sûreté du Québec se sont déplacés sur les lieux et la structure en question a été stabilisée.

Prévoyez toutefois vos trajets si vous devez vous déplacer plus tard, puisque l'autoroute Bonaventure sera à nouveau complètement fermée en direction de Montréal après l'heure de pointe, question d'enlever la structure de signalisation qui a été heurtée.

Fermeture complète A-Bonaventure direction Mtl prévue auj. après l'heure de pointe pour enlever structure de signalisation. Détails à venir. — Pont Champlain (@pontChampBridge) 20 juin 2017