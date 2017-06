EXCLUSIF | Luka Rocco Magnotta se mariera en prison

Luka Rocco Magnotta, ce criminel notoire reconnu coupable d’avoir démembré et tué son ex-petit ami, Jun Lin à Montréal en 2012 a visiblement trouvé l’amour en prison.

Le nom de Magnotta, détenu au pénitencier de Port-Cartier depuis 2015, apparaît sur le registre des mariages civils.

La cérémonie est prévue le 26 juin prochain, entre les murs du pénitencier, et la mère de Magnotta, Anna Yourkin sera son témoin.

TVA Nouvelles

L’élu de son cœur est un autre détenu, Anthony Jolin, originaire de Saint John, au Nouveau-Brunswick et né en 1981.

Luka Rocco Magnotta purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant au moins 25 ans pour le meurtre de l’étudiant chinois Jun Lin.

Il cherchait l'amour

En juillet 2015, Magnotta avait fait parler de lui puisqu’il avait fait paraitre une annonce sur un site de rencontre pour détenus, le Canadian Inmates Connect.

Après la médiatisation de cet «avis de recherche», il l’avait retiré disant qu’il avait finalement trouvé «ce qu’il cherchait». À l’époque, il disait chercher un homme blanc, entre 28 et 38 ans, et «en forme».

Le meurtrier affirmait vouloir entrer en contact avec une personne loyale, idéalement éduquée, financièrement et émotionnellement «stable» pour une relation à long terme.

Magnotta aura 35 ans le 24 juillet prochain. Son amoureux aurait sensiblement le même âge.

En plus du meurtre de Jun Lin, Magnotta, né Eric Clinton Kirk Newman, avait été reconnu coupable d'outrages à un cadavre, de production et de distribution de matériel obscène, d'utilisation illégale de la poste et de harcèlement envers le premier ministre canadien, Stephen Harper, et des membres du Parlement.