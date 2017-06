Mort du petit Grégory: deux proches remis en liberté

Le grand-oncle et la grand-tante du petit Grégory, inculpés il y a quatre jours pour enlèvement et séquestration suivie de mort, 32 ans après le meurtre de cet enfant de quatre ans, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire mardi.

Âgés de 71 et 72 ans, Marcel et Jacqueline Jacob avaient été placés en détention provisoire vendredi dernier dans la foulée de leur inculpation dans cette affaire, une des plus énigmatiques de l'histoire criminelle française.

Les deux septuagénaires ont nié toute implication dans le rapt du petit Grégory Villemin, retrouvé mort pieds et poings liés dans un cours d'eau en octobre 1984 dans l'est de la France, et leurs avocats ont réclamé leur libération, arguant de «la faiblesse des charges» à leur encontre.

Leur remise en liberté constitue un sérieux revers pour les enquêteurs et le parquet général, qui avait requis leur maintien en détention.

Les deux époux ne retourneront pas chez eux dans les Vosges, mais seront placés dans deux logements différents à des adresses tenues secrètes dans le cadre de leur contrôle judiciaire.

«La cour a pris en considération les éléments que nous avons apportés ce week-end, à savoir les adresses secrètes, une interdiction absolue pour les époux Jacob de communiquer avec les médias, sans quoi leur placement en détention provisoire pourrait être immédiatement réordonné», a précisé Me Stéphane Giuranna, qui défend Marcel Jacob. Les deux septuagénaires «ont vécu un cauchemar» depuis la fin de semaine dernière, selon lui.

Cette affaire de haines familiales et de lettres anonymes dans une vallée rurale a tenu en haleine la France pendant trois décennies, et fait l'objet de 3000 articles de presse, une cinquantaine de travaux universitaires, un téléfilm et une quinzaine d'ouvrages.