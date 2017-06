«N’ayez honte, portez plainte», insiste une victime de fraude

L’arrestation à la fin mai à Laval de la présumée fraudeuse Lucie Paquette soupçonnée d’avoir détroussé plus d’une dizaine de personnes pour plus d’un million de dollars a rappelé de bien mauvais souvenirs à Sandy Carpentier qui a elle-même été victime de la Lavalloise et y a laissé 10 000 dollars au début des années 2000.

«Je l’ai rencontrée dans une fête. Des amis la connaissaient depuis des années et elle parlait qu’elle allait recevoir un héritage de plusieurs millions de dollars, mais qu’elle avait des problèmes de succession, qu’elle n’avait pas d’argent», a expliqué Mme Carpentier dans Le 9 herues à Jean-François Guérin.

Mme Carpentier prête d’abord de petites sommes à Lucie Paquette. «Des 100$, des 500$. Elle m’a ensuite appelé pour me dire qu’elle avait des shylocks qui la menaçaient de s’en prendre à ses enfants. Les enfants sont pour moi primordiaux. Avec mon cœur de mère, je lui ai prêté l’argent pour pas que le petit se fasse tuer», raconte-t-elle.

Faux papiers

Toujours selon les dires de Sandy Carpentier, Lucie Paquette a continué son petit manège appuyé par de faux papiers. «Elle m’a montré des documents tellement bien falsifiés d’un avocat très connu dans ce temps-là et de notaire, des papiers de banque», expose cette dernière.

«Elle me promettait de me donner un million et de m’acheter une maison. En dernier, j’ai vu que ça ne fonctionnait plus», dit Mme Carpentier. Soupçonnant l’arnaque qui affirme-t-elle a duré de 2002 à 2006, elle cherche si Lucie Paquette a approché d’autres personnes comme elle.

«J’ai décidé de trouver d’autres victimes. Certaines ont voulu embarquer, d’autres pas. Je les comprends, car j’avais honte. Je me suis sentie violée financièrement, j’étais gênée de le dire à mon entourage qui me disait: Voyons, tu crois à ça!», appuie Sandy Carpentier.

Mon héritage

Mme Carpentier a prêté au total 10 000 dollars à Lucie Paquette. «C’était une partie de mon héritage de ma grand-mère. Je lui ai demandé de me rembourser, elle n’a pas voulu. J’ai porté plainte à la police et elle a eu un an de prison», précise-t-elle.

Onze ans après avoir arnaqué Sandy Carpentier, Lucie Paquette a été arrêtée par le Service de police de Laval à la fin du mois dernier pour des fraudes présumées à l’endroit de six personnes. Elle appâtait ses présumées victimes chaque fois avec son stratagème d’héritage. Son manège se serait étiré sur une période de 14 ans.

Depuis qu’elle a été mise en arrestation, sept autres victimes alléguées se sont manifestées. «On est rendu à 13 victimes. Mme Paquette est détenue depuis son arrestation. On demande aux gens qui ne se sont pas manifestés de communiquer avec les enquêteurs, car on a des raisons de croire qu’il y en a. C’est confidentiel», demande Geneviève Major, porte-parole de la police de Laval.

«Je comprends que les victimes [actuelles] ont honte. Il faut la dénoncer, il faut qu’elle reste le plus longtemps possible en prison. Je veux qu’elle me voie, qu’elle réalise le mal qu’elle m’a fait. Parmi les victimes, certaines sont décédées. Elle a détruit des familles, elle n’a pas conscience de ce qu’elle fait. Elle rit de nous», soutient Sandy Carpentier.

Si vous avez des informations ou pensez avoir été victime de fraude concernant le dossier de Lucie Paquette, communiquez avec la Ligne-Info (450) 662-INFO (4636) ou le 911.