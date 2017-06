Nico Archambault dansera avec sa femme dans «Saturday Night Fever»

Nico Archambault partagera la vedette de la version québécoise de la comédie musicale «Saturday Night Fever», qui sera à l'affiche tout l'été au Capitole de Québec, avec sa femme Wynn Holmes.

La danseuse et chorégraphe de Vancouver interprétera Stephanie Mangano, celle qui fait battre le cœur de Tony Manero, le personnage qu'Archambault a joué avec succès ce printemps, à Paris, dans le «SNF» français.

La distribution complète de «Saturday Night Fever» à Québec a été dévoilée aux médias locaux, qui ont pu voir un extrait du spectacle, mardi matin, au Capitole.

Holmes, qui a dansé aux côtés de Madonna, Cœur de pirate ou The Kills, ainsi qu'à «So You Think You Can Dance Canada», entre autres, remplace la danseuse française Fauve Hautot, qui n'a pu suivre Nico Archambault à Québec.

Les acteurs Amélie B. Simard («Les jeunes loups», «District 31»), Joseph Martin («Virginie», «O'») et Matthieu Lévesque («Mixmania 2») seront aussi de la distribution, tout comme le chanteur David Latulippe et quelques danseurs québécois.

Six artistes de la troupe française ont fait le voyage vers Québec, dont l'animateur Gwendal Marimoutou, la chanteuse Nevedya et quatre danseurs.

Le Québécois Stéphane Roy signe la scénographie de «Saturday Night Fever«, qui sera présentée au Capitole du 28 juin au 3 septembre.