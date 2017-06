Pas de libération pour le criminel Gilles Pimparé

Le criminel Gilles Pimparé qui a tué deux adolescents en les jetant du pont Jacques-Cartier en 1979 s'est vu refuser une libération conditionnelle pour la huitième fois mardi matin. Il aurait d'abord souhaité des sorties progressives et la possibilité de se retrouver en maison de transition.



La Commission des libérations conditionnelles du Canada qui l'entendait en audience au pénitencier de Laval a jugé qu'il est trop dangereux pour être remis en liberté.

Le prisonnier qui est derrière les barreaux depuis 38 ans est psychopathe et ne s'est pas assez impliqué dans des programmes de réhabilitation, ont jugé les commissaires.



En 1979, avec son comparse Normand Guérin, Pimparé a tué deux adolescents, Chantal Dupont et Maurice Marcil, en les jetant du pont Jacques-Cartier. Ils ont fait une chute de 50 mètres. Les corps ont été retrouvés 7 jours plus tard.



En février dernier, son complice Normand Guérin a obtenu le droit d'aller visiter à l'occasion sa mère de 83 ans, accompagné d'un agent correctionnel.



Pimparé, lui, pourrait revenir devant la Commission des libérations conditionnelles encore une fois dans deux ans.