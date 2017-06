La congestion monstre aurait pu être évitée par un simple appel

L’incident au cours duquel une superstructure a été fragilisée par un véhicule lourd sur un chantier de l’autoroute Bonaventure ne s’est pas produit sur l’heure de pointe mardi matin, mais environ douze heures auparavant.

Ce délai aurait pu permettre aux autorités de stabiliser la structure avant le début de l’heure de pointe du matin, ce qui n’a pas été fait.

Le surveillant de chantier, qui était au courant de l’incident, n’a pas cru bon d’aviser la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), en soirée lundi. Il n’a jamais sonné l’alerte.

C’est lors du changement d’équipes au matin que la décision a été prise de fermer l’autoroute, et ce en pleine heure de pointe. Un ingénieur de la Société des Ponts s’est aperçu que la structure représentait un danger.

Il a donc fallu près de douze heures avant de mettre en place le plan des mesures d’urgence, entraînant la fermeture de l’autoroute Bonaventure, porte d’entrée du centre-ville de Montréal pour des milliers d’automobilistes.

La Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), qui est responsable de l’autoroute Bonaventure a téléphoné à la Sûreté du Québec (SQ) afin de fermer l’important tronçon.

«On sait que c’est à peu près entre 20h30 et 22h que l’incident se serait produit. Le surveillant n’a pas jugé bon d’aviser la Société des Ponts. Il n’a pas ‘’soulevé’’ l’information à un palier plus haut selon le protocole, car selon leur évaluation, ce n’était pas critique. Ce matin on a réévalué la situation et puis dès qu’on a été mis au fait, et qu’on a regardé les conditions en place, on a pris les mesures de précaution», a indiqué Julie Paquet, directrice des communications pour la PJCCI.

Cauchemar sur les routes

La fermeture d’une vingtaine de minutes, vers 7h ce matin, a causé une congestion monstre, et ce pour toutes les traversées de la Rive-Sud, que ce soit les ponts Mercier, Champlain, Victoria et le pont-tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine.

L'autoroute Bonaventure a été de nouveau fermée à partir de 10h pour une durée d'une demi-heure en direction de Montréal après l'heure de pointe, question de retirer la structure de signalisation qui a été heurtée.