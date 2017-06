Un nouveau festival s'amène dans le Mile End

Pour sa toute première édition, qui aura lieu durant le week-end de la fête du Travail, les 2 et 3 septembre sous le viaduc Van Horne à Montréal, le festival Mile Ex End a réussi à attirer des noms très intéressants.

L’événement présentera des concerts de City and Colour, Patrick Watson, Godspeed You! Black Emperor, Cat Power, Suzanne Vega, Basia Bulat, Charlotte Cardin, Busty and the Bass, Tire le Coyote et Foreign Diplomats, pour ne nommer que ceux-là.

Le Mile Ex End est présenté par Mishmash collectif expérientiel, qui comprend les équipes de La Tribu et Piknic Électronik.

Pour plus d’infos sur le festival, on consulte le mileexend.com.