Une femme réclame «un médecin blanc» pour soigner son fils

La vidéo d’une femme demandant expressément un «médecin blanc», dans une clinique de la région de Toronto, a choqué les réseaux sociaux.

Dans la vidéo de plus de quatre minutes, filmée dans la salle d’attente par un patient, Hitesh Bhardwaj, on peut voir la femme monter le ton alors qu’elle réclame un «médecin blanc», qui n’a «pas de dents marrons» et qui «parle anglais» pour ausculter son fils.

«Vous n'avez pas un seul docteur blanc dans cette clinique?», s’insurge la femme devant plusieurs patients réunis dans la salle d’attente.

Choquée par son comportement, une femme a tenu à souligner son comportement inadmissible: «Votre enfant a un plus gros problème que celui qui l'amène à la clinique, c'est de vous avoir comme mère. Vous êtes extrêmement impolie et raciste.»

La police a finalement été appelée sur les lieux, et après avoir parlé à la femme et aux médecins, l’enfant a bien été ausculté par un médecin de la clinique et aucune accusation n’a été portée.