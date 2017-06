Village People à Montréal

Montréal vibrera au rythme disco cet été. La formation Village People offrira un concert extérieur gratuit le 17 juillet prochain dans le cadre du festival Juste pour rire.

Le policier, le cow-boy, l’amérindien, le soldat, le travailleur de la construction et le motard débarqueront en ville le mois prochain pour souligner le 35e anniversaire du festival Juste pour rire. Et ils emmèneront dans leurs valises quatre décennies de succès, d’«In the Navy» à «Macho Man», en passant par «Go West» et, évidemment, «Y.M.C.A».

«Tout le monde connaît les chansons de Village People. Et les gens ne sont pas nécessairement des fans pour la qualité de leur musique; c'est plus pour leur côté ludique, ce qui en fait un match parfait pour notre festival. Et ça nous permet de faire un clin d’oeil aux années 1980, la décennie qui a vu naître le festival», explique Catherine Girard-Lantagne, directrice artistique du festival Juste pour rire.

Sur la route

Village People a repris la route plus tôt cette année pour célébrer le 40e anniversaire de sa formation.

La venue de Village People dans la métropole poursuit la tradition de Juste pour rire d’accueillir, chaque année, un «artiste ou groupe culte». L’an dernier, la formation The Jacksons s’y est produite. L’année précédente, c’est Wyclef Jean qui le faisait dans une place des Festivals pleine à craquer.

Les attentes sont déjà élevées pour la soirée disco du 17 juillet prochain. L’équipe de Juste pour rire s’attend à ce que Village People attire une foule aussi importante que pour Wyclef Jean à l’été 2015. «Sinon plus», avance même Catherine Girard-Lantagne.

Traverser les époques

«Les Village People ont traversé les époques. Ils ont touché toutes les générations, de nos grands-parents aux enfants aujourd’hui», avance-t-elle.

Six membres de la formation Village People seront donc de passage à Montréal cet été. De ce nombre, soulignons la présence du membre fondateur, Alex Briley, alias le soldat, qui soufflait 70 bougies en avril dernier.

Village People a fait la manchette le mois dernier alors qu’un litige opposant le cofondateur, Victor Willis, et les producteurs Scorpio Music et Can't Stop Productions a été réglé hors cour. Le chanteur, qui avait quitté la formation en 1983, revendiquait des droits d’auteur pour plusieurs chansons du répertoire de Village People, dont «Y.M.C.A.» Les détails de cette entente n’ont toutefois pas été rendus publics.

Selon les médias américains, Victor Willis devrait rejoindre les rangs de la formation Village People à l’automne prochain. Un nouvel album serait également dans les cartes.