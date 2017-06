Aller au boulot en vélo réduit le stress

Se rendre en bicyclette au travail par rapport à l’automobile peut réduire le stress et améliorer le rendement au boulot, selon une étude de l’Université Concordia.

«Les employés qui s’étaient rendus au travail en vélo ont montré des niveaux de stress nettement moindres au cours des 45 premières minutes de leur journée de travail que ceux qui avaient pris leur voiture», a mentionné un des chercheurs Stéphane Brutus, mercredi, par communiqué.

«Monter à bicyclette pour se rendre au travail est un bon prélude à une bonne journée», a-t-il ajouté.

Cette étude n’a toutefois pas été en mesure de dire si enfourcher sa bicyclette améliore ou non l’humeur durant la journée.

Chez Autodesk

Cette recherche a été menée auprès de 123 employés d’Autodesk, une entreprise de technologies d’information du Vieux-Montréal.

Grâce à un sondage en ligne, les participants ont répondu à des questions sur leur humeur et leur stress perçu.

Les trois chercheurs ont souligné qu’il était important de tenir compte seulement des réponses obtenues dans les 45 minutes après l’arrivée des employés, notamment pour ne pas teinter les résultats à cause de bonnes ou mauvaises nouvelles qui peuvent survenir plus tard dans la journée.

Qualité de l'humeur

«Des travaux récents ont montré que le degré de stress et la qualité de l’humeur en début de matinée permettent de bien prévoir l’effet de ces facteurs plus tard dans la journée. Ils peuvent façonner la manière dont sera perçue et interprétée une suite d’événements quotidiens, et comment on y réagira», a mentionné Stéphane Brutus.

En plus des bénéfices pour la santé, les trois scientifiques de Concordia précisent que le transit en vélo permet de réduire la pollution.

L’équipe de Concordia souligne également que cette étude appuie les résultats d’autres recherches antérieures qui concluaient que les travailleurs à vélo semblaient moins stressés que les automobilistes pour leur aller-retour au boulot.

Cette recherche a été publiée récemment dans la revue «International Journal of Workplace Health Management».