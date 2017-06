Au moins 13 ans de pénitencier pour un meurtrier montréalais

Un Montréalais qui a voulu sauver son honneur en tuant un voisin qu’il croyait voir tourner autour de sa femme devra purger au moins 13 ans de détention avant d’espérer une liberté conditionnelle.

«Il a placé son honneur au-dessus de tout, même de la vie humaine ; cette vision est clairement incompatible avec les valeurs canadiennes», a commenté le juge Jean-François Buffoni ce mercredi avant de condamner Amalan Thandapanithesigar.

Le meurtrier de 38 ans avait commis son crime le 23 juin 2014, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Il était arrivé au Canada 13 ans plus tôt, en tant que réfugié du Sri Lanka. Il a depuis obtenu sa citoyenneté canadienne.

Quelques jours plus tôt, Thandapanithesigar s’était convaincu que son voisin harcelait sa femme. Et juste avant le drame, il a cru que sa victime l’avait traité de «vagin».

Brutalité extrême

Il a alors saisi un couteau, est descendu en pleine rue, et a poignardé à mort son voisin. Jeyrasan Manikarajah n’a eu aucune chance, d’autant plus que le meurtrier s’est ensuite défoulé sur le corps inerte au sol.

«Il s’agissait d’une attaque vicieuse extrêmement brutale, a résumé le magistrat. Après avoir tué sa victime, il a été boire une bière comme si de rien n’était, c’est dérangeant.»

Thandapanithesigar a ensuite été arrêté, et il est détenu depuis. Un jury l’a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, ce qui lui a valu une peine de prison à vie. Le juge devait déterminer combien d’années il devrait purger avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle et ce mercredi, il a fixé cette période à 13 ans.

Honneur

Mais peu importe la peine, la victime ne reviendra jamais à la vie, a rappelé le juge.

«[Le meurtrier] a privé une femme et ses trois enfants de grandir avec la victime, a déploré le juge. M. Thandapanithesigar a adhéré à un concept antique de vengeance et d’honneur, c’est un comportement inacceptable au Canada.»

Lors des plaidoiries sur la peine, une des filles des victimes avait livré un émouvant témoignage, rappelant toute la gentillesse de son père.

«Mon père était un homme remarquable et toujours souriant et quand nous avons appris sa mort, c’était comme si on avait poussé notre famille dans le vide», avait-elle dit, en pleurs.

Le meurtrier avait exprimé des remords, mais le juge n’y a pas cru.

«Ça a pris de nombreuses questions de son avocate Elise Pinsonnault pour qu’il prenne la responsabilité de la mort de M. Manikarajah, ses regrets semblent avoir été exprimés afin d’alléger sa peine», a commenté le juge.

Après le verdict de culpabilité, Me Pinsonnault avait suggéré un minimum de 10 années d’incarcération, tandis que Me Dennis Galiatsatos avait proposé 17 ans.

Comme Thandapanithesigar est détenu depuis 2014, il pourra faire une première demande de libération conditionnelle en 2027.