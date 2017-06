De 4 à 12 ans de taule pour des membres de gangs de rue

Cinq membres de gangs de rue ont pris le chemin du pénitencier pour des périodes de quatre à 12 ans relativement à leur rôle dans deux meurtres perpétrés pour le compte de la mafia montréalaise.

Olivier Gay, Stanley Minuty, Edrick Antoine, Kevin Tate et Léonard Faustin Étienne ont reçu leurs peines, mercredi après-midi, au palais de justice de Montréal, moins d'une semaine après s'être reconnus coupables de complot pour meurtre.

Gay a écopé d'une peine totalisant 18 ans d'incarcération - la plus sévère du lot - pour avoir participé à deux meurtres, soit ceux de Gaétan Gosselin et de Vincenzo Scuderi, tués à neuf jours d'intervalle, en janvier 2013.

En soustrayant la période de détention provisoire déjà écoulée, il lui reste 12 années à purger.

Les quatre autres ont admis avoir comploté l'assassinat de Gosselin, qui était âgé de 69 ans.

Minuty, le tireur dans cette affaire, a été condamné à 16 ans, dont il lui reste maintenant 9 ans et 10 mois à écouler.

Antoine, Tate et Étienne se sont respectivement ‎vus imposer des sentences de huit ans et 10 mois, de huit ans et demi et de quatre ans et demi.

Le juge Guy Cournoyer a ainsi accepté d'entériner les suggestions que lui avaient présentées les procureurs de la Couronne et de la défense, jeudi dernier.

Gaétan Gosselin, qui était le meilleur ami du caïd mafieux Raynald Desjardins, a été abattu en face de son domicile à Montréal-Nord, le soir du 22 janvier 2013. Une caméra de surveillance de sa résidence a filmé Minuty en train de lui tirer trois projectiles d’arme à feu.

Puis, le 31 janvier suivant, Gay a abattu Vincenzo Scuderi qui arrivait chez sa mère, dans le secteur Saint-Léonard. La victime était associée à un autre chef de la mafia, Giuseppe "Ponytail" De Vito, mort empoisonné au cyanure en juillet de la même année.

Desjardins et De Vito s'étaient alliés pour déloger le clan Rizzuto à la tête de la mafia.

L'enquête du la police de Montréal n'a toutefois pas permis de déterminer avec certitude l'identité du ou des commanditaires de ces meurtres.

Le «chef d'orchestre» des meurtres de Gosselin et Scuderi, selon la poursuite, était Harry Mytil, qui dirigeait alors le gang de rue d'allégeance rouge Unit 44.

Mytil a été assassiné à son tour, en avril 2013, vraisemblablement parce que ses hommes de main ont commis plusieurs erreurs qui ont permis aux policiers de les arrêter.