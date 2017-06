De nouveaux pare-intempéries permanents pour l'Amphithéâtre Cogeco

L'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières aura finalement ses pare-intempéries permanents, et ce, pour bien moins cher que prévu.

La Ville retenait son souffle à l'ouverture des soumissions pour leur réalisation. Finalement, la plus basse proposition est à près de 2 millions $, ce qui est bien en deçà de l'estimation de 2,6 millions $.

C'est la troisième fois que la Ville devait aller en appel d'offres pour ce projet, qui constituera la touche architecturale finale à l'Amphithéâtre Cogeco.

Pour les trois premières saisons du lieu de diffusion, la Ville a dû se débrouiller avec des pare-intempéries temporaires. Certains soirs de pluie, il arrivait que des spectateurs aux dernières rangées repartent trempés.

«On va avoir quelque chose de permanent qui va être visuellement beaucoup plus beau, en bas des prix estimés. Donc, on est très contents et avec une meilleure protection pour la clientèle qui va aller voir les spectacles», a noté mercredi le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Les nouveaux murs en toile et en verre rougeâtre seront plus longs que les temporaires.

L'architecte tenait à ce que leur apparence soit à la hauteur de l'ensemble de son œuvre. «Avec l'expérience qu'ils ont eue de deux saisons, les pare-intempéries se bonifient un peu plus. Il y a plus de surface pour garder une transparence, pour introduire des éléments de lumière», a souligné l'architecte Paul Laurendeau.

À 2 millions $, la Ville va s'en tirer à meilleur compte puisqu'à l'origine, c'est d'un coût de 7 millions $ dont il était question.