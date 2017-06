Garou a mis sa carrière de côté

Le dernier album de Garou, «Gentlemen Forever», date de 2015, mais même après deux ans d’absence, le chanteur n’est pas prêt de retourner en studio. Il confie tout simplement au journal TVMag qu’il n’a «pas trop la tête» à enregistrer un nouvel album en ce moment.

Garou préfère prendre son temps et laisser monter l’envie. «Beaucoup me reprochent de ne pas faire un autre album. Pas maintenant. Quand je sentirai la pulsion. Je peux me payer le luxe de faire ce qui me branche», détaille-t-il tout en précisant qu’il mène quand même à bien quelques «recherches musicales».

A quoi Garou occupe-t-il donc ses journées ? A de nombreux projets. «Je suis dans de l’ "utile”, les récupérations de grange, mes restos, mes projets de production. Je suis dans plein de trucs, mais, la carrière, j’ai vraiment levé le pied, ça me fait du bien de me diversifier, de faire autre chose», explique le chanteur qui a ouvert notamment un restaurant à Paris au début de l’année.

Garou reste aussi un grand amateur de nature et assure qu’il se mue en ce moment en homme des bois : «Je suis dans les bois avec ma tronçonneuse, je suis très heureux. Un vrai bûcheron, je m’éclate».

Quand il ne découpe pas de bûches ou qu’il ne s’occupe pas de ses projets perso, Garou trouve un peu de temps pour la télévision. Il animera par exemple une émission spéciale Fête de la musique en France, avec Sidonie Bonnec et Thomas Thouroude en direct de Toulouse.