Kim et Kanye embauchent une mère porteuse

Craignant pour sa vie si elle tombe à nouveau enceinte, Kim Kardashian fera confiance à une mère porteuse pour agrandir sa famille. Elle et son mari Kanye West ont accepté de piger dans leur compte en banque pour accueillir un troisième enfant, rapporte TMZ.

La vedette de téléréalité et le rappeur ont consenti à débourser 45 000 $ pour un autre bébé. Ils devront également payer 5000 $ de plus pour chacun des autres enfants à naître advenant une grossesse multiple, ainsi que 4000 $ si la mère porteuse avait le malheur de perdre ses organes reproducteurs.

Un dépôt de 68 850 $ à l'agence concernée a de plus été exigé au célèbre couple, toujours selon le site web.

Plusieurs restrictions

Pour sa part, la mère porteuse a plusieurs conditions à respecter. Il lui est évidemment interdit de fumer, de boire de l’alcool et de consommer de la drogue durant la grossesse.

Mais elle ne peut pas non plus s’asseoir dans des jacuzzis et des saunas, changer la litière de chats, appliquer du colorant capillaire, boire plus d’une boisson contenant de la caféine par jour et manger du poisson cru.

Mariés depuis mai 2014, Kim et Kanye sont déjà les parents d’une fille et un garçon, prénommés North et Saint, respectivement nés en 2013 et 2015.