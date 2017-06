La techno qui transformera nos vies

Quelles sont les prochaines découvertes technologiques qui pourraient changer notre façon de vivre dans les prochaines années? Et comment celles-ci modifieront-elles notre quotidien?

Les réseaux Wi-Fi vous permettent de recevoir des informations sur votre ordinateur ou votre téléphone intelligent. Toutes ces données peuvent être relayées par ces antennes installées sur de nombreux édifices. Bientôt, le paysage pourrait être transformé.

«Dorénavant, on va pouvoir se connecter via les ampoules électriques, affirme Manon Brouillette, présidente et chef de la direction chez Vidéotron. Qu'elles soient allumées ou non allumées, la connectivité se déploie.»

Des spéciaux sur son téléphone

À l'épicerie, il sera possible à proximité de certaines lumières de recevoir automatiquement des spéciaux sur son téléphone intelligent.

«Quand l'application se présente sous l'ampoule, l'application sait que c'est l'ampoule numéro 1, donc elle sait que c'est ce contenu-là qui doit être ouvert», explique Patrick Burle, vice-président aux ventes chez Global Lifi Tech.

Il y a également le lampadaire intelligent, qui remplacera aussi à plusieurs endroits ces antennes. Lorsque vous passez à moins de dix mètres, vous pourrez recevoir de l'information.

«On insère des modules télécom dans la base de la structure, ainsi que l'antenne, et à ce moment-là, on est capable de camoufler toute cette infrastructure-là dans du mobilier urbain», mentionne André Perreault, directeur chez Ericsson.

Transport en commun

Des appareils seront installés dans les abribus pour transmettre des données aux sociétés de transport.

«Comme on connaît le nombre de personnes proches de l'arrêt d'autobus, on pourrait, par exemple, signaler à la société de transport de rajouter de la capacité», détaille l’architecte Mathieu Paris, de chez Vidéotron.

Ces projets en développement entreront dans nos vies dans quelques mois ou quelques années grâce aux travaux menés par Vidéotron et la compagnie Ericsson, qui ont investi 1 million de dollars chacun en infrastructures en moins d'un an.

L'École de technologie supérieure y participe aussi, de même que plusieurs petites entreprises.

Maintien à domicile

Un autre projet permettra probablement de garder plus longtemps les personnes âgées à la maison grâce au réseau Wi-Fi, qui va déceler les mouvements.

«Via le réseau Wi-Fi, explique Manon Brouillette, vous pourriez savoir si votre mère va bien, parce que vous avez vu le mouvement dans sa maison aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle est en santé?»

«On n'a pas besoin d'installer un équipement dans chaque pièce, par exemple, contrairement au système d'alarme traditionnel», ajoute François Morel, cofondateur d’Aerial.

Il s'agit maintenant de tester ces produits afin de les offrir à un prix compétitif sur le marché dans un avenir rapproché.

-D’après un reportage d’Harold Gagné