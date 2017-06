Labeaume promet une «petite révolution»

Écorché par le Vérificateur général (VG) pour la gestion déficiente des 13 arénas municipaux, Régis Labeaume lui donne raison et promet une «petite révolution». La Ville centralisera la gestion de ses heures de glace, a appris «Le Journal de Québec».

En entrevue, mardi, en marge du congrès Metropolis à Montréal, le maire de Québec a dévoilé les grandes lignes de son plan pour s’attaquer au modèle qui est «ancré» depuis des décennies. «Les sports et les loisirs, c’est le dernier stigmate des anciennes villes.»

Sachant très bien qu’il fera des mécontents aux quatre coins de la ville, il promet d’aller jusqu’au bout. «Ça fait quelques années qu’on y pense, mais il y avait tellement de sensibilités... Je ne voulais pas trop changer les habitudes. C’est une petite révolution parce que ça va râler, je le sais. Il y a beaucoup de bénévoles là-dedans. On va travailler avec les gens sur le terrain, mais ça va être la vision globale avec la gestion centrale en collaboration avec les arrondissements, mais la décision va revenir au central», a-t-il tranché.

Le maire dit ne pas avoir attendu le rapport du VG avant d’agir. Il affirme avoir pris sa décision il y a trois semaines, en concertation avec le directeur général André Legault, lorsque la Ville a affiché le poste de directeur des loisirs et des sports afin de trouver un remplaçant au directeur actuel, qui prend sa retraite.

M. Labeaume ne le blâme pas, mais entend néanmoins profiter de son départ pour changer la culture, répondant ainsi au souhait formulé par le VG. «Si, par exemple, un club de ligue de garage dit qu’il veut avoir telle heure, on va regarder dans tous les arénas s’il y a des heures libres. S’il est habitué, par exemple, à jouer à Bardy, on va lui dire qu’il aurait peut-être des meilleures heures à Sainte-Foy», expose le maire.

10 000 heures inutilisées?

M. Labeaume relativise cependant le chiffre de 10 000 heures perdues en 2015 selon le VG. «C’est des heures d’après-midi ou après 22 h. La question, c’est toujours: “On ferme-tu l’aréna l’après-midi ou on l’ouvre une heure pour du patinage libre puis on le referme ?” Des fois, ça coûte plus cher de fermer puis de rouvrir parce qu’il y a des conventions collectives.»

Pas question, non plus, de mener sa révolution sur le dos des arénas privés, avec lesquels la Ville a des ententes pour l’utilisation des glaces. «Aller couper nos tarifs pour compétitionner avec Simon Gagné à Loretteville, ce n’est pas brillant. Il y a deux ou trois glaces à Vanier, on veut qu’elles vivent, ces glaces-là, ça fait notre affaire aussi.»

Le même modèle pour tous

Le même modus operandi s’appliquera éventuellement à tous les plateaux sportifs de la Ville, prévient le maire. «Ça veut dire que les heures de soccer, ça va être la même affaire. On va centraliser puis on va répartir. Ça va chialer là aussi, mais à un moment donné, on a des gestionnaires.»

Quant au potentiel conflit d’intérêt de l’entreprise qui gère et facture les heures de glace au Pavillon de la Jeunesse, le maire a demandé à son équipe de faire des vérifications. «Il faut faire attention. Je me souviens que quand on l’a embauché, c’était payant de l’embaucher.»