Le prix médian des condos atteint plus de 350 000 $

De plus en plus de tours d’habitation s’ajoutent dans le paysage montréalais, surtout autour du Centre Bell et dans Griffintown. Mais n’achète pas une unité qui veut dans une tour comptant 10 étages et plus, le montant médian qu’il faut y débourser étant de plus de 350 000 $, selon une étude de JLR.

Cette firme spécialisée s’est penchée sur toutes les transactions réalisées dans les tours de 10 étages et plus du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 pour en arriver au prix médian de 351 606 $, lequel est 17 % plus élevé que le prix médian de toutes les copropriétés vendues sur l’île de Montréal pendant cette période.

Si l’on met seulement sous la loupe les arrondissements de Ville-Marie (centre-ville), du Sud-Ouest (Griffintown) et de Verdun (île des Sœurs), le prix médian fait encore un bond, à 364 423 $, toujours dans un édifice comptant 10 étages et plus. Il faut dire que 80 % des unités vendues entre janvier 2016 et mai 2017 sont situées dans ces trois secteurs de la métropole.

Les courtiers immobiliers et les experts en immobilier disent souvent que le lieu d’une propriété est l’un de ses principaux atouts. La taille aussi, bien sûr, mais il faut aussi ajouter la hauteur dans le cadre de cette étude, qui fait ressortir que le prix médian augmente de 6 % à 15 % par tranche de quatre étages dans les tours d’habitation.

Si un jeune professionnel veut absolument habiter dans Griffintown, mais qu’il n’a pas les moyens de s’offrir une vue sur le mont Royal ou sur le fleuve Saint-Laurent, il devra tout de même débourser au minimum 215 500 $, en moyenne, pour une unité dans les étages inférieurs.

Les plus fortunés, ceux qui vivent entre les étages 21 à 24, doivent pour leur part prendre une plus grosse bouchée, avec un prix médian de 473 960 $ dans Ville-Marie, le Sud-Ouest et Verdun. Souvent, les unités aux étages supérieurs sont plus spacieuses et offrent évidemment des panoramas qui se monnaient.