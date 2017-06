Le seuil limite est atteint dans la région montréalaise

Les automobilistes vivent un véritable calvaire sur les routes ces jours-ci. Encore hier, avec la fermeture de l’autoroute Bonaventure à Montréal, on a pu constater qu’un petit incident peut faire tout basculer et engendrer une congestion monstre.

La professeure en études urbaines à l’UQAM Florence Junca-Adenot compare la situation dans la région montréalaise à une inondation. «À un moment donné, le sol ne peut plus absorber l’eau donc à la prochaine averse, ça déborde et ça inonde. C’est la même chose pour l’automobile, le seuil est atteint», estime-t-elle.

Pour cette spécialiste, c’est le parc automobile qui est à la base du problème.

«L’augmentation du nombre d’autos va plus vite que l’augmentation de la population et que l’augmentation de ceux qui utilisent les transports collectifs», a-t-elle expliqué en entrevue au Québec matin. Une situation aggravée par les chantiers routiers qui se multplient, ce qui va perdurer au moins pour les cinq prochaines années, ajoute-t-elle.

Il faudrait, selon la spécialiste, déterminer dans quelles zones il faudrait agir avec «un ‘’plan Marshall’’ d’intervention massive en transport collectif et actif pour offrir une alternative aux automobilistes». Autrement, on ne peut exiger qu’ils mettent leurs voitures de côté.

Par ailleurs, il n’y a pas assez de voies réservées au transport en commun. À court terme, il faudra en aménager aux endroits stratégiques, selon Mme Junca-Adenot.

«Il faut être cohérent: il faut suivre la ligne que suivent les automobilistes et mettre ces voies dans les axes où les gens se déplacent», a-t-elle résumé, décrivant une solution «simple» et «pas nécessairement la plus chère».