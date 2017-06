Les billets de cinéma sont plus chers à Québec qu'ailleurs dans la province

Les amateurs de cinéma de Québec paient plus cher pour voir des films qu’ailleurs dans la province, mais cela ne les arrêtent toutefois pas d’y aller, puisque c'est dans cette région que le taux d'occupation des salles est le plus élevé.

En moyenne, on débourse 8,75 $ pour voir un film à Québec, comparativement à 8,21 $ à Montréal, selon les statistiques de 2016 pour l'industrie cinématographique compilées par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. C'est en Estrie où le prix est le plus avantageux avec, en moyenne, une entrée de cinéma à 6,73 $.

Pourtant, c'est toujours à Québec que les amateurs du septième art sont les plus assidus. Le taux d'occupation moyen en 2016 y est de 14,7 %. En comparaison, il est de 8,4 % à Montréal, et de 7,8% dans Lanaudière.

Les films américains au sommet des palmarès

Partout dans la province, ce sont les films américains qui ont obtenu les assistances les plus élevées en 2016. Ainsi «Star Wars: L'Éveil de la force», le film d'animation «Comme des bêtes» ou encore «Le Revenant» sont au sommet des palmarès. Le film québécois «Les 3 p'tits cochons 2» tire aussi bien son épingle du jeu. Aucun film québécois ne figure dans le top 10 des assistances.

Des arguments pour le président de l'Association des propriétaires de cinémas québécois. «On revient à dire, faites des films que le monde veut voir. Le cinéphile moyen québécois va voir un film pour se distraire, et surtout pas pour un réalisateur qui dit "moi je fais mon art et je me contrefiche de qui le voit!"», a dit son Vincent Guzzo.