L’amour ou la gloire? Le dépeceur fait encore parler de lui

La vie de Luka Rocco Magnotta est incroyable dans le sens le plus affreux du terme. Le jeune homme a toujours cherché à devenir célèbre et il y est parvenu en tuant et démembrant l’étudiant Jun Lin en 2012 à Montréal puis en s’offrant une cavale digne des criminels notoires. Et son mariage semble de la même eau.

C’est du moins ce que croit Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, qui pense que le meurtrier cherche à alimenter son personnage médiatique, à faire parler de lui en unissant sa destinée à un autre criminel, le Néo-Brunswickois, Anthony Jolin, qu’il a rencontré entre les murs du pénitencier de Port-Cartier. Magnotta y est détenu depuis 2015.

«Cette union colle tout à fait à sa volonté d’être célèbre à tout prix. C’est pratiquement le premier meurtrier dont le mobile est de devenir connu à travers son crime dont il a mis la vidéo en ligne», explique M. Bourgoin.

Porno et téléréalité

Le spécialiste français rappelle le parcours du tueur qui a même changé de nom, troquant Eric Clinton Newman pour quelque chose de plus flamboyant. «Il a aussi fait de la porno gaie, a été modèle, candidat de téléréalité. C’est une façon de faire encore parler de lui et que l’on ne l’oublie pas, hélas!»

La mère de Luka Rocco Magnotta, Anna Yourkin, officiera à titre de témoin pour le mariage de son fils dans la mi-trentaine qui se déroulera, lundi prochain.

«Des tueurs en série français ou américains ont voulu se marier, mais l’union n’a pas pu se faire faute de témoins», précise Stéphane Bourgoin.

Les meurtriers fascinent malheureusement. Des fans leurs écrivent des lettres, leurs envoient des cadeaux, cherchent à les visiter en prison, certains marient même l’objet de leur désir. Anthony Jolin était-il déjà un admirateur de Magnotta? L’histoire ne le dit pas.

Les photos de Magnotta faisant la fête en prison ont été publiées dans la presse canadienne et internationale, le meurtrier nourrissant son mythe.