Mediagrif achète Orckestra

Mediagrif, qui possède plusieurs plateformes web comme Jobboom, LesPAC ou Réseau Contact, se porte acquéreur de presque tous les actifs de l’entreprise spécialisée en solutions de commerce numérique Orckestra.

«Cette acquisition représente une occasion unique pour Mediagrif de se doter d’une présence dans le secteur en forte croissance qu’est le commerce au détail unifié», a mentionné mercredi Claude Roy, président et chef de la direction de Mediagrif, par communiqué.

La conclusion de la transaction entre ces deux entreprises québécoises est prévue vendredi.

«Notre technologie unique et novatrice dessert des marques parmi les plus prestigieuses et innovantes, et cette acquisition nous permettra d’agrandir notre présence de marché et de paver la route pour plusieurs années à venir pour nos clients et nos partenaires. Cette entente permet de plus de conserver les emplois et une direction ici même au Québec, ce qui démontre aussi la qualité et le caractère vibrant de notre écosystème technologique local», a indiqué Louis Fournier, président d’Orckestra.

Cette entreprise s’était protégée de ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, selon le journal «Les Affaires». Investissement Québec (2,4 millions $) et le Fonds de solidarité FTQ (2,2 millions $) étaient ses principaux créanciers, d’après le magazine financier.