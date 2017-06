Opération policière à Montréal en lien avec l'attaque au Michigan

Une opération policière et possiblement des perquisitions sont en cours à Montréal en lien avec le suspect d'une attaque terroriste dans un aéroport du Michigan qui est originaire du Québec.

Selon les informations obtenues par NBC News, l'homme qui a attaqué un policier à l'aéroport Bishop dans la ville de Flint détient un passeport canadien.

Des sources de TVA Nouvelles ont confirmé que l'homme est bien Québécois et qu'il serait possiblement Montréalais.

Des opérations policières sont en branle dans le but de recueillir des informations sur le suspect et sur son entourage. On ne connait toujours pas son identité.

Le FBI a fait appel à la GRC et au SCRS. Sur le terrain, plusieurs corps policiers travaillent à l'enquête.

Les autorités tentent toujours de recréer le parcours du suspect puisqu'on ne sait pas s'il est arrivé par avion ou non.

L'assaillant a poignardé à plusieurs reprises le policier. Celui-ci aurait notamment été atteint au cou et au dos. Avant de passer à l'acte, le suspect aurait crié «Allah Akbar» («Dieu est le plus grand»).

L'homme a été interpellé par les autorités et est présentement interrogé. Les autorités traitent l'attaque comme un acte possiblement terroriste.