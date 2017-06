Première campagne pour promouvoir le transport actif

La Ville de Rimouski a lancé mercredi une première campagne afin de promouvoir le transport actif sur son territoire. La municipalité veut mettre l'accent sur le partage de la route.

«Nos chemins croisent la même route» est le thème de cette campagne. La première étape de cette campagne se mettra en branle la semaine prochaine dans les journaux locaux. Le but est évidemment de favoriser la cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes sur la chaussée.

Plusieurs ont parfois l’impression que les policiers n’interviennent pas suffisamment en ce qui a trait aux infractions commises par les cyclistes. «On a beaucoup de sensibilisation à faire. On peut commencer par l’avenue de la prévention, et après ça donner les constats d’infraction. Pour les piétons, ça va quand même bien. Mais quand quelqu’un est en vélo et que le patrouilleur est en auto, d’aller intercepter le cycliste, c’est plus difficile techniquement. Mais il s’en donne des constats, ça c’est sûr et certain», soutient la responsable aux communications de la Sûreté du Québec, Julie Gagné.

Des poteaux ont été installés sur diverses artères de la ville de Rimouski pour délimiter la piste cyclable. Plusieurs citoyens s’en sont plaints. Le maire Marc Parent a répliqué en indiquant que, depuis leur installation, aucun accident n’avait été recensé. Cet épisode démontre toutefois comment le partage de la route demeure un sujet sensible.

«Il ne faut pas mettre la barre trop haute. La campagne vise à semer une graine dans la tête des Rimouskois, autant les piétons, les cyclistes que les automobilistes. Pour faire en sorte de partager la route, et de se conduire en amis. La courtoisie, c’est de toutes époques, et la campagne vise ça», a expliqué le président de l’Association Rimouski ville cyclable, Michel Rousseau.

La campagne s’arrêtera temporairement au cours du mois d’août, pour reprendre en septembre. Une évaluation sera faite par la suite. Les résultats sont attendus plus tard cet automne.