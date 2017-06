Tintin débarque à Québec

Le Musée de la civilisation de Québec a inauguré, mardi, une exposition phare de son histoire: celle consacrée au créateur de Tintin, Georges Rémi. Une première en Amérique du Nord pour les 300 objets, oeuvres et documents d'archives qui y sont présentés.

Bien au-delà de Tintin, l'exposition présente l'artiste derrière le célèbre reporter.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC Exposition du createur de Tintin Herge, Musee de la civilisation de Quebec, mardi le 20 juin 2017. STEVENS LEBLANC/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI)

Divisées en neuf zones, on y découvre des oeuvres abstraites créées en fin de carrière, des oeuvres d’artistes qu’Hergé appréciait, comme Andy Warhol et, surtout, une panoplie de maquettes originales, dont celles d’«Objectif Lune», «On a marché sur la Lune» et «Tintin et l’Alph-Art», la toute dernière bande dessinée, inachevée, qu’a fait Hergé.

L’exposition a été présentée l’an dernier à Paris. Plus de 500 000 personnes l’ont visitée.