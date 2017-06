Tous les partis seront fouillés sur 20 ans

Devant l’ampleur de la tâche, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) demande l’aide d’une firme externe pour entreprendre l’analyse du financement des partis politiques des vingt dernières années.

«On a fait le constat qu’on n’avait pas la capacité à l’interne de réaliser ce mandat», explique Julie Saint-Arnaud, du Département des communications du DGEQ. Avec les élections municipales prévues à l’automne et la quantité de documents à analyser, la tâche était trop lourde.

Les partis à l’Assemblée nationale ont consenti en avril 2016 à ouvrir leurs livres sur une période de 20 ans, soit de 1996 à 2016, pour «laver plus blanc que blanc». À ce moment, le DGEQ n’était pas certain de trouver quelque chose d’utilisable puisqu’avant 2011, l’obligation d’archiver les documents liés au financement politique (factures, reçus de contribution, relevés bancaires) n’était que de deux ans.

«On a trouvé des documents»

Au cours de l’été 2016, les limiers du DGEQ ont fouillé dans les archives des partis pour trouver des traces de financement politique illégales. «On a trouvé des documents», a confirmé Mme Saint-Arnaud. «Il y a absence d’uniformité quant à la conservation des documents, selon les périodes de temps et selon les partis», a-t-on constaté, mais les archives sont assez riches pour aller de l’avant avec un mandat externe.

Le DGEQ a ainsi lancé un appel d’offres, il y a quelques jours, pour trouver une entreprise de services comptables «pour la vérification de conformité des contributions politiques versées à certaines entités politiques autorisées au palier provincial entre 1996 et 2016».

En plus des documents déjà collectés dans les directions générales, la firme devra fouiller 55 directions régionales des quatre partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, le PQ, le PLQ, QS et la CAQ.

Après cette enquête, le DGEQ pourra demander aux partis politiques pris en défaut de rembourser.

Au Parti québécois, on affirme être prêt à payer «les demandes de remboursements qui sont justifiées». Du côté de la CAQ, on se réjouit que le DGEQ aille de l’avant et on souhaite que l’organisme informe la population sur le financement illégal. Le PLQ n’a pas donné suite aux questions du Journal.

Le DGEQ en quelques mots

•Le DGEQ va étudier le financement des partis politiques de 1996 à 2016

•Il ne pourra pas poursuivre les délinquants.

•Il pourra toutefois envoyer une demande de remboursement aux partis.

•Depuis octobre 2016, le PLQ a remboursé au DGEQ près de 777 000$ de contributions non conformes.

•Le PQ a remboursé 130 000$ et a placé 150 000$ dans un compte en fidéicommis en attendant une décision de la cour.

•La CAQ a remboursé 35 000$ pour des dons illégaux faits à l’ADQ.