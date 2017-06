Trois tornades le même jour au Québec

Non pas une, mais bien trois tornades ont touché le Québec dimanche dernier a confirmé Environnement Canada. L’organisme parle d’un phénomène peu commun dans la province.

«C’est relativement rare. Au Québec on confirme en moyenne six tornades par été et là on est déjà rendu à trois en une seule journée. Je ne me souviens pas déjà avoir vu cela avant, dit la météorologue chez Environnement Canada, Michèle Fleury, qui a 15 ans de métier.

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Matt Piché Une maison a été détruite et des arbres arrachés à Sainte-Anne-du-Lac dans les Laurentides

gracieuseté, Max Marion Des arbres tombés à Joliette

gracieuseté, Max Marion Des arbres tombés à Joliette

gracieuseté, Simon Germain Un arbre s'est affaissé sur une clôture à Saint-Jérôme

gracieuseté, Jess Beaulieu Ce gros arbre a été déraciné à Joliette

gracieuseté, Jess Beaulieu Ce gros arbre a été déraciné à Joliette

gracieuseté, Jess Beaulieu Ce gros arbre a été déraciné à Joliette

gracieuseté, Pierre-André Bolduc Des dégâts importants sur le chemin du Lac-Vert à Hébertville

gracieuseté, Pierre-André Bolduc Des dégâts importants sur le chemin du Lac-Vert à Hébertville

gracieuseté, Pierre-André Bolduc Des dégâts importants sur le chemin du Lac-Vert à Hébertville









































Le temps humide combiné à des vents forts et à du temps très chaud a contribué à former plusieurs orages qui ont fait quelques blessés et endommagé des résidences au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les Laurentides et en Mauricie dimanche dernier.

Jusqu’à 200 km/h

Une alerte à la tornade avait été émise par Environnement Canada qui n’en avait confirmé qu’une seule lundi, dans le secteur d’Hébertville, au Lac-Saint-Jean.

Une enquête sur le terrain a finalement permis aux météorologues de confirmer mardi que deux autres tornades ont frappé la province.

Des vents allant jusqu’à 200 km/h se sont déplacés sur une trajectoire d’environ 4,5 kilomètres à Sainte-Anne-du-Lac, dans les Hautes-Laurentides, au nord de Mont-Laurier.

«Ce sont les dommages importants causés aux arbres et aux bâtiments qui nous permettent d’estimer la vitesse et la trajectoire de la tornade», explique Mme Fleury.

Un autre phénomène destructeur d’une force indéterminé s’est aussi formé dans la réserve faunique des Laurentides, à 20 km au sud de l’Étape.

Selon le rapport d’Environnement Canada, la tornade a été constatée à la suite d’une analyse au radar et du signalement d’un observateur qui a capturé la tempête sur vidéo.

Résidences ravagées

On confirme aussi qu’une microrafale avec des vents allant jusqu’à 160 km/h a soufflé sur plus de 1 km dans le secteur du lac des Cornes dans les Hautes-Laurentides.

Ce type de phénomène cause des dommages rectilignes aux arbres, car ses vents ne soufflent que dans une direction, contrairement aux tornades.

La tornade d’Hébertville confirmée lundi a pour sa part causé des dégâts sur une trajectoire de 3,5 km avec des vents estimés à 180 km/h. Des dommages constatés un peu plus loin laissent croire qu’elle se serait déplacée sur une dizaine de kilomètres.

Deux propriétés ont été lourdement touchées et une maison complètement détruite par le passage de la tempête qui aussi emporté le toit d’une autre résidence.-Avec Frédérique Giguère