Le président du CIO rencontrera Donald Trump à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump, qui soutient la candidature de Los Angeles à l'organisation des JO-2024, rencontrera jeudi à la Maison Blanche Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), a indiqué à l'AFP un responsable américain.

Lors d'un entretien téléphonique fin 2016 - après son élection mais avant sa prise de fonction - M. Trump avait fait part au patron du CIO de «son soutien franc et clair» à la candidature de la ville de la côte ouest.

«J'aimerais assister à des Jeux à Los Angeles, cela serait quelque chose d'extraordinaire», a-t-il déclaré récemment.

Los Angeles, qui a déjà organisé les JO d'été en 1932 et 1984, est en concurrence avec Paris pour l'organisation des JO-2024. Les Etats-Unis n'ont plus accueilli l'événement depuis 1996 (Atlanta) et restent sur deux échecs avec New York pour les JO-2012 et Chicago pour les JO-2016.

Le Comité international olympique doit se prononcer en juillet sur une proposition visant à attribuer les JO-2024 et 2028 aux deux villes. Si le double vote est formellement accepté, restera à savoir dans quel ordre ils seront attribués lors de la 130e session du CIO, prévue le 13 septembre à Lima.