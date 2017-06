Un bus roule à reculons et à toute vitesse dans une rue de New York

Un autobus municipal de New York, sans conducteur, a été filmé en train de rouler à reculons et à toute vitesse dans une petite rue de Brooklyn, avant de percuter une église.

L’imposant véhicule a ainsi traversé deux blocs, accrochant des voitures stationnées en bordure de la rue Palmetto, dans Bushwick, a rapporté CNN.

«Pendant un bon moment, il allait en ligne droite», a raconté Angelica Salemi, qui a capté la scène avec son téléphone cellulaire. «On pensait qu’il y avait quelqu’un au volant, tellement il allait droit.»

Il semble que la conductrice de l’autobus avait mis le véhicule au neutre plutôt qu’à l’arrêt. Dès qu’elle en est sortie, l’autobus a commencé à rouler, percutant une dizaine de voitures.

Le bus a fini sa course dans le mur d’une église luthérienne.

Par chance, personne n’a été blessé sérieusement.

La conductrice en était seulement à sa troisième journée à conduire seule des autobus du réseau municipal de New York. Elle a été engagée en avril et a suivi six semaines de formation. L’employée a été suspendue pendant l’enquête interne, qui déterminera si elle conservera son emploi.