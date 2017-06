Un navire de la Marine royale canadienne à Rimouski

Un navire de défense côtière de la Marine royale canadienne fait une escale de deux jours à Rimouski.

Le NCSM Goose Bay accueille à son bord de nombreux visiteurs mercredi, jusqu’à 16h. Plusieurs curieux ont convergé vers le quai de Rimouski pour le découvrir.

Le navire est arrivé en toute fin de journée mardi. Une cérémonie d’accueil avec des représentants des Premières Nations a d’ailleurs eu lieu pour l’occasion.

Non seulement les citoyens peuvent découvrir la timonerie, la passerelle et les différentes pièces qui composent l’armement, mais ils peuvent aussi discuter avec la quarantaine de membres d’équipage. Il est également possible de faire des tours à bord de petites embarcations du NCSM d’Iberville, basé à Rimouski.

Le navire est utilisé à diverses fins: «Ces navires sont souvent déployés dans la mer des Caraïbes pour contrer le trafic de drogue. On travaille là-bas en collaboration avec la Garde côtière américaine. À ce temps-ci de l’année, on envoie aussi ces navires-là dans le Grand Nord pour montrer la souveraineté du Canada. On monte assez haut dans le Nord, au mois d’août généralement», explique l’officier d’affaires publiques de la Marine royale canadienne, Benoît Plante.

L’équipage profite aussi de son passage pour faire du recrutement. «Il y a des emplois qui sont disponibles, c’est certain. C’est l’une des raisons pourquoi on est présents avec le Goose Bay [aujourd’hui]. Pour faire la promotion des professions de la marine, mais aussi démontrer les possibilités à temps partiel des jeunes étudiants. En fait, peu importe les âges, jusqu’à 57 ans», a dit Carine Michaud du Centre de recrutement des Forces armées canadiennes.

Le Goose Bay effectue ce genre d’arrêt tous les ans lors d’une tournée, mais ne le fait pas systématiquement aux mêmes endroits.