Une Saint-Jean sauce Sud-Ouest

Le couvercle de la marmite risque de sauter dans le Sud-Ouest, alors que Lucien Francoeur et les Hôtesses d’Hilaire clôtureront les festivités de la Saint-Jean le 23 juin.

«D’habitude, c’est la nuit pour moi à cette heure-là», s’est exclamé Lucien Francoeur.

Le temps est gris et un vent fort s’obstine à souffler depuis les berges du canal Lachine, mais le coloré auteur et poète réussit à lui seul à réchauffer l’atmosphère avec son franc-parler unique. Surgissent alors les Hôtesses d’Hilaire. Les musiciens du groupe de Moncton sont tout de blanc vêtus, et le chanteur Serge Brideau arbore une flamboyante robe argentée. L’excentricité des habits des Hôtesses n’a d’égale que la personnalité de Lucien Francoeur, et la complicité entre les rockeurs acadiens et le «Freak de Montréal» est tout de suite évidente.

«Au début de notre "band", on voulait trouver un créneau à Serge, qui faisait surtout du "spoken word". Ça m’a tout de suite fait penser à ce que Lucien faisait avec son groupe Aut’Chose dans le temps», a relaté le bassiste Michel Vienneau.

«J’ai capoté sur le "Freak de Montréal". Lucien, ça a été tellement une influence pour moi, jouer avec lui, c’est un honneur», a lancé Serge Brideau.

Les musiciens se retrouveront sur scène pour un concert qui risque d’être marquant le 23 juin. Ils profiteront de cette rencontre afin de plonger mutuellement dans leur répertoire commun.

«On a déjà joué ensemble à Terrebonne. Ça a été un "show" mémorable, même si c’est un grand mot dans mon cas, parce que j’étais un peu "blasté", a admis Lucien Francoeur en riant. On partage la même filiation de rock transgressif.»

Un vrai party

Chapeautée par l’Auguste Théâtre, la fête de quartier du Sud-Ouest sera pour le moins éclectique.

«Je pense que les gens sont ouverts à découvrir d’autres choses pour la Fête nationale. Oui, il va y avoir du maquillage et de la kermesse et tout, mais je tenais à avoir un party diversifié et intéressant», a souligné le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoît Dorais. C’est lui qui a laissé la porte grande ouverte pour qu’une telle programmation puisse prendre forme.

En plus des Hôtesses d’Hilaire et de Lucien Francoeur, la fête comptera sur la présence de Robert Fusil et les Chiens Fous, Louis-Philippe Gingras, Désirée Fauteux, Gilles Bélanger et Dominique Bouffard.

Si on se fie à Lucien Francoeur, la foule aura certainement des airs de mosaïque. «À mes "shows", il y a du monde de 18 à 38 ans. Il y a des jeunes de 14 ans qui viennent me dire qu’ils aiment Aut’Chose! Avec internet, ils n'ont plus besoin de venir main dans la main avec pôpa et môman qui leur font découvrir ce qu’ils écoutaient dans le temps qu’ils étaient niaiseux», a souligné le poète.

De toute façon, la poésie de bum de Francoeur et le rock un peu fou des Hôtesses, c’est pour toute la famille.

«Ben oui, emmenez-les vos "kids", "School of Rock esti"!», a lancé en riant le batteur Maxence Cormier.

La Saint-Jean dans le Sud-Ouest aura lieu le 23 juin dès 14 h sur la rue Greene, à deux pas du marché Atwater.