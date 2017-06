Vancouver, ville la plus chère au Canada pour les expatriés

Vancouver trône au sommet des villes les plus chères au Canada pour les expatriés, selon l’Enquête annuelle sur le coût de la vie du cabinet Mercer.

La firme explique que la métropole de la Colombie-Britannique a renforcé sa position devant Toronto à cause notamment de l’augmentation plus rapide des loyers.

«Bien que le coût de la vie soit élevé pour les habitants de Vancouver et de Toronto, ces deux villes restent attirantes pour les employés expatriés envoyés par des organisations de l’extérieur du pays», a expliqué Gordon Frost, membre du partenariat et responsable du domaine Carrière de Mercer Canada.

Autre constat: les villes canadiennes ont considérablement progressé dans le classement, et ce, en raison de l'appréciation du dollar canadien en 2016 par rapport au dollar américain.

Ainsi, Vancouver, Toronto suivies par Montréal et Calgary sont en tête au Canada des villes où le coût de la vie est le plus élevé pour les employés expatriés. Ottawa est la grande ville la moins chère au Canada.

Au classement mondial, la capitale de l’Angola, Luanda, qui arrive en première position de ce palmarès des endroits les plus chers pour le travail à l’étranger, devant des villes asiatiques et européennes en ordre croissant: Hong Kong, Tokyo, Zurich, Singapour, Séoul, Genève, Shanghai, New York et Berne.

À l’opposée, les villes les moins chères du monde pour les employés expatriés sont Tunis, en Tunisie, (209e rang); Bichkek, au Kirghizistan, (208e rang) et Skopje, Macédoine, (206e rang).

Selon le cabinet, l’enquête est utilisée par les multinationales pour planifier leurs stratégies de compensation, de déménagement et d'expansion.