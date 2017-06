3684 contraventions de stationnement de moins que l'an dernier

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a dévoilé jeudi le rapport faisant le bilan de son année 2016. Selon les dernières données, les automobilistes ont eu un répit au niveau des constats d'infraction de stationnement.

Certains citoyens sont surpris. C'est le cas de Bassem Oueslati, qui dit collectionner les constats d'infraction. Il doit constamment déplacer sa voiture. «Voilà deux contraventions. C'est toujours le même lieu, la même raison, soit avoir dépassé 90 minutes. Ma voiture était là, puis je suis allé la déménager de l'autre côté et dans une heure trente, je vais revenir, et ce, pour une seule raison. Je n'ai plus confiance!»

Pourtant, le rapport annuel de la police de Québec révèle qu'ils ont donné 3684 contraventions de moins que l'an dernier. Par contre, pour la circulation, la vitesse et le respect des règlements municipaux, les chiffres demeurent stables.

«Est-ce que les gens de Québec sont plus sensibilisés aux infractions de stationnement? Est-ce que les citoyens sont maintenant plus habitués aux nouvelles bornes de stationnement installées au cours des dernières années? Plusieurs raisons peuvent expliquer ces données», a indiqué le relationniste de presse de la police de Québec, David Poitras.

Mais attention!

Ces chiffres ne comptabilisent pas les constats émis par les agents de stationnement de la Ville de Québec. Puis, contrairement à l'hiver 2015, en 2016 les policiers n'ont pas été mis à contribution lors des opérations de déneigement.

«Le contrat a dû être donné aux agents de stationnement!»

«J'aimerais savoir dans quel secteur les chiffres ont baissé! Je suis ici depuis deux mois et j'ai déjà deux tickets!», a lancé un citoyen.

«Il n'y a pas de quota pour les policiers de Québec. Par contre, ils se doivent de s'assurer du respect du Code de la route», a souligné David Poitras.

La Ville de Québec n'a pas voulu commenter le rapport ni donner des explications concernant le rôle des agents de stationnement.