900 000 $ pour initier les jeunes à la natation

Québec offrira une aide financière de 900 000 $ à la Société de sauvetage, division Québec, afin d’améliorer l’offre du programme Nager pour survivre offert aux élèves de 3e et 4e années.

«Le programme Nager pour survivre contribue doublement à la mission du Ministère en faisant la promotion de la pratique d’activités physiques, en plus de prévenir les traumatismes (noyades et quasi-noyades) liés aux activités récréatives et sportives», a indiqué le ministre du Sport, Sébastien Proulx, par communiqué.

Cette explication du ministre a trouvé écho chez la marraine du programme, l'ex-plongeuse Sylvie Bernier, qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

«La subvention permettra aux élèves de 3e et 4e années de vivre une expérience unique, qui permet de prévenir les noyades et de faire bouger les jeunes. Deux causes que j’ai particulièrement à cœur», a-t-elle dit.

Le programme Nager pour survivre offre aux enfants une initiation aux techniques de survie en eau profonde. La Société de sauvetage s’est réjouie de cette annonce, qui devrait permettre d’initier environ 12 000 élèves par année, pour un total de 36 000 enfants sur trois ans.