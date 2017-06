Beaucoup plus d’acheteurs étrangers à Montréal

Même si leur proportion totale demeure faible, le nombre d’acheteurs étrangers a bondi de 40 % pour les quatre premiers mois de l’année dans la région de Montréal par rapport à la même période en 2016, selon des données dévoilées jeudi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Il y a eu 235 acheteurs étrangers dans la région de janvier à avril dernier.

«Bien que le nombre d’acheteurs étrangers ait continué d’augmenter dans la région de Montréal depuis le début de 2017, leurs achats ne constituent qu’environ 2 % de toutes les transactions conclues sur le marché résidentiel», a mentionné Francis Cortellino, chef analyste de marché à la SCHL, par communiqué, jeudi.

Les Chinois sont en partie responsables de cette hausse. Ils sont de plus en plus nombreux, puisqu’ils représentaient 17 % des acheteurs étrangers dans la région montréalaise, alors qu’ils n’étaient que 10 % il y a un an. Ces acheteurs chinois se distinguent puisqu’ils mettent davantage la main sur des logements dans des municipalités autres que Montréal situées sur l’île que les Américains ou les Français. Durant les quatre premiers mois de l’année, 40 % des Chinois ont acheté une maison unifamiliale contre 28 % pour acheteurs des États-Unis et 17 % pour ceux de France.

La SCHL dit «surveiller les développements concernant la présence d'acheteurs étrangers dans le marché du logement de Montréal, plus particulièrement depuis l’introduction par les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l’Ontario d’une taxe imposée aux acheteurs étrangers».