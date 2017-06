Bertrand Charest bientôt fixé sur son sort

C’est ce jeudi au palais de justice de Saint-Jérôme que l’ex-entraîneur national de ski alpin, Bertrand Charest, connaîtra son sort alors que le juge Sylvain Lépine annoncera son verdict.

En 2015, le coach déchu a été accusé d’agression sexuelle et de contacts sexuels alors qu’il se trouvait en position d’autorité à l’égard de 12 jeunes skieuses. Les nombreux faits reprochés à l’accusé remontent aux années 1990.

L’homme de 51 ans fait face à 57 chefs d’accusations.

Le magistrat avait demandé aux avocats de la Couronne et de la défense, à la fin mai, de lui remettre leurs arguments finaux par écrit pour gagner du temps au terme d’un procès d’un mois qui a débuté fin février au cours duquel l’accusé n’a pas témoigné.

La défense confiante

L’avocat de Charest, Me Antonio Cabral, y remet aussi en question les faits, les dates et les propos des témoins en revenant sur chacun des 57 chefs d’accusation portés contre son client. Il demande à ce que l'homme de 51 ans soit acquitté ou encore que la cour prononce un non-lieu.Le criminaliste estime que la preuve a surtout servi à établir le «caractère» de Bertrand Charest et non à prouver sa culpabilité. Il indique aussi que «plusieurs présumées victimes n’ont pas pu pointer du doigt des infractions à caractère sexuel qu’elles auraient subies.»

Des témoignages forts

De son côté, la Couronne estime que la preuve établie contre l’accusé démontre sa culpabilité hors de tout doute. «La qualité du témoignage des plaignantes et des témoins est indéniable, peut-on lire dans le document d’une quarantaine de pages. La preuve est forte [...], elle n’a d’aucune manière été contredite par la défense.»Les documents vidéo présentés à la Cour ont de plus donné un «accès privilégié» aux présumés agissements de M. Charest. «Les propos, les actions de l’accusé, mais également l’ambiance malsaine et inappropriée des comportements [...] y sont clairs», assure la Couronne.

Les procureures Caroline Lafleur et Marie-Nathalie Tremblay proposent que l’accusé soit reconnu coupable de toutes les infractions, pour chacune des plaignantes.