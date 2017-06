Cinq mois en formation chez l’Industrielle-Alliance

Dans son profil Facebook, Amor Ftouhi, indique qu’il a travaillé pour l’Industrielle-Alliance, une société québécoise spécialisée en assurances et en services financiers, dont le siège social est situé à Québec. Interrogé à ce sujet, le porte-parole de l’Industrielle-Alliance, Pierre Picard, a confirmé au Journal de Montréal l’exactitude de cette information.

«Durant une courte période de cinq mois, soit de février à juillet 2011, Monsieur Amor Ftouhi a été aux études en vue de devenir représentant de l’Industrielle Alliance. Il a toutefois quitté l’entreprise avant d’obtenir son certificat. Il n’a donc jamais été représentant de l’Industrielle Alliance», a indiqué M.Picard.

Des questions

Pendant cette période, il était présent dans une agence directe de l’Industrielle-Alliance dans la grande région de Montréal et a côtoyé des représentants de vente.

L’entreprise n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il a quitté sa formation avant sa certification. Elle n’était pas non plus en mesure d’expliquer qu’elle a été le processus de sélection avant son stage et s’il y avait eu des témoignages troublants durant son séjour au sein de l’Industrielle-Alliance.