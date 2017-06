Consternation dans le voisinage du suspect

Des voisins du Montréalais qui aurait poignardé un policier dans un aéroport du Michigan ont été plongés dans la consternation la plus totale hier en apprenant qu’un homme de leur quartier serait l’auteur de l’attaque.

Mohcin Asrii, qui habite depuis deux ans dans le même immeuble qu’Amor Ftouhi, sur la rue Bélair, était sous le choc lorsqu’il a entendu que l’homme de 49 ans était suspecté d’un tel crime.

M. Asrii a raconté qu’il croisait régulièrement M. Ftouhi avant que celui-ci ne «disparaisse», il y a environ six mois. Les deux hommes se saluaient à l’occasion.

«C’est une personne qui est simple, tranquille. C’est un père de famille. Il a l’air gentil, quelqu’un de sympa. Je suis surpris, c’est vraiment étrange», a mentionné Mohcin Asrii en ajoutant qu’il n’avait jamais remarqué de comportement «bizarre» ni de signe de radicalisation chez Amor Ftouhi.

Alors que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) procédait, hier après-midi, à une perquisition au domicile d’Amor Ftouhi, plusieurs habitants du quartier Saint-Michel s’étaient massés autour de l’immeuble, intrigués.

«Il ne se passe jamais rien ici d’habitude. C’est pour ça que les gens sont aussi curieux», faisait remarquer Mike Chan, un résident d’un immeuble adjacent.

Tous les voisins interrogés ont décrit le quartier comme un endroit tranquille et sécuritaire.

«Ça fait une vingtaine d’années que j’habite ici et c’est la première fois qu’on voit quelque chose comme ça, a souligné Rose Degrace. Mes deux enfants ont grandi dans le bloc juste à côté d’ici. On n’a jamais eu de problèmes.»

Religion

Seloua Ghalem, une femme de confession musulmane qui travaille tout près de la rue Bélair, était quant à elle exaspérée qu’un nouvel acte de terrorisme soit associé à la religion qu’elle pratique.

«Ça fait 25 ans que je suis au Québec, mes enfants sont Québécois, et malgré ça, on reçoit encore des regards de méfiance quand on se promène dans la rue, à cause des gens qui commettent des crimes horribles au nom de notre religion. C’est triste... et le mot est faible», a-t-elle déploré.

«Jamais l’islam n’a dit de faire des choses comme ça, a-t-elle ajouté. Il n’y a aucune religion qui incite à la cruauté. Les hommes qui font du mal comme ça, ils salissent le nom de Dieu avec leurs bêtises.»

Imed Netfati, un propriétaire de plusieurs commerces dans le quartier surnommé le Petit Maghreb, partageait le même avis.

«Moi, je suis complètement contre ces gens-là. Comment peut-on penser à faire du mal comme ça ? Ce n’est pas ça que la religion, l’islam, nous a appris. Dans notre religion, on ne tue pas quelqu’un comme ça. On est tous des êtres humains.»

Par ailleurs, tous les responsables des mosquées du secteur qu’a contactés le «Journal de Montréal» ont indiqué ne pas connaître Amor Ftouhi.