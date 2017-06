Des déficients intellectuels au service de la communauté

Plus de 82 jeunes adultes atteints de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme réparent des vélos usagers grâce à l'organisme Pleins Rayons de Cowansville. Depuis les deux dernières années, 384 bicyclettes ont été offertes gratuitement à des enfants défavorisés de la région de Brome-Missisquoi.

Une manière efficace de marier l'inclusion sociale et l'intégration de saines habitudes de vie, comme l'explique le directeur-général de l'organisme Stéphane Marcoux: «Nous souhaitons que ces jeunes adultes qui sont souvent laissés à eux-mêmes par le système dès l'âge de 21 ans, puissent venir ici pour améliorer leurs aptitudes sociales».

Des nichoirs d'oiseaux pour éviter les pesticides

En plus d'être devenus d'excellents apprentis mécaniciens, les participants de l'organisme Pleins Rayons travaillent depuis des mois à dessiner, construire et installer des nichoirs d'oiseaux dans sept vignobles et deux maraichers de la région.

«Cette activité leur permet non seulement de développer de la motricité fine, mais nous leur apprenons aussi à bien travailler en équipe», explique monsieur Marcoux.

Ces nichoirs construits par les participants ont pour principal objectif d'attirer les merles bleus et les hirondelles bicolores qui sont insectivores. Cette méthode évite aux vignerons et aux maraichers d'utiliser des pesticides pour protéger leurs semences des insectes.

L'organisme Pleins Rayons a choisi de s'établir en Montérégie, précisément à Cowansville, puisqu'on y dénombre le plus grand nombre de personnes atteintes de déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme.