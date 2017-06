En colère, un juge quitte une salle de cour

Un juge de la Cour du Québec s’est levé en pleine cour mercredi matin à Rivière-du-Loup. Il a quitté sa salle d’audience en colère.

C’est qu’il ne pouvait plus procéder dans les causes prévues au rôle comme il n’y avait pas suffisamment d’agents correctionnels.

C’est que les détenus qui sont dans le box des accusés doivent être accompagnés par des agents correctionnels.

Mercredi, le juge Martin Gagnon de la Cour du Québec était prêt à entendre une cause avec un détenu.

Seul problème : il n’y avait plus d’agents disponibles pour accompagner le détenu et rester avec lui dans le box des accusés. Ils étaient tous occupés dans une autre salle.

C’est à ce moment que le juge Gagnon s’est levé d’un bond et a déclaré : «Mesdames messieurs, je vous présente l’inefficacité du système judiciaire», avant de quitter.

C’est d’autant plus significatif compte tenu des arrêts Jordan et Cody. Ces décisions de la Cour suprême du Canada expliquent que les accusés ont le droit d’être jugés à l’intérieur d’un certain délai.

D’ailleurs, plus tôt aujourd’hui, il a rappelé à maintes reprises aux avocats que c’est toute la culture de la justice qui devait changer, incluant les intervenants autour des causes judiciaires. Il a ajouté que le gouvernement allait devoir se mettre «la main dans les poches» pour aider à réduire les délais.

Maintenant, suite à cet évènement, nous avons questionné le ministère de la Sécurité publique. Ce dernier répond que le nombre d’agents est affecté en fonction du nombre de détenus et du nombre de salles. La porte-parole ajoute que l’information reçue du palais de justice de Rivière-du-Loup était à l’effet qu’une seule salle de cours devait être en activité aujourd’hui. Le centre de détention à Rimouski a donc planifié le nombre d’effectifs avec cette information.