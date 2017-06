Kate Beckinsale en pince pour un acteur de 21 ans

Le nouvel homme dans la vie de la vedette Kate Beckinsale n’a pas la moitié de son âge. La Britannique qui fêtera ses 44 ans en juillet entretient une relation amoureuse avec un jeune homme de 21 ans, rapporte ET Online.

L’heureux élu est l’acteur et humoriste américain Matt Rife (la comédie «Wild ‘N Out»). Ce dernier est à peine plus vieux que Lily Mo Sheen, la fille de Kate Beckinsale, âgée de 18 ans.

Les tourtereaux ont été vus s’embrassant en public à West Hollywood, en Californie, mardi.

C’est grâce à un ami commun que les deux amoureux se sont rencontrés. «Ils ont rapidement commencé à se draguer, ont eu un rendez-vous galant et leur histoire se poursuit depuis», a confié une source au site web.

Selon cette dernière, la famille de l’actrice approuve cette relation, apportant son soutien à la vedette de la franchise «Monde infernal».

Réalité et fiction

Cet été, Kate Beckinsale vivra une autre idylle avec un jeune homme, mais cette fois au cinéma. Elle tient la vedette du drame «The Only Living Boy in New York», attendu en salle en août, dans lequel elle bouleverse la vie d’un nouveau diplômé universitaire, étant la maîtresse de son père.

En 2016, Kate Beckinsale et son mari de 12 ans, le réalisateur américain Len Wiseman, ont divorcé.