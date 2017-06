La tempête Cindy fait des dommages et un mort dans le Sud

Un enfant a été tué au passage d'une tempête tropicale jeudi dans le sud des États-Unis, qui s'accompagne de pluies torrentielles.

La tempête baptisée Cindy a frappé la côte sud-ouest de la Louisiane et l'est du Texas jeudi, avec des vents atteignant les 65 kilomètres par heure (km/h) et des rafales pouvant atteindre 110 km/h, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami en Floride.

Un garçon de 10 an a été tué mercredi dans une ville côtière de l'Alabama quand il a été frappé par un rondin de bois projeté par une forte vague, a rapporté un journal local.

Le garçon qui visitait la région avec sa famille en provenance du Missouri se trouvait dans un logement sur le front de mer, selon le journal New Orleans Times-Picayune.

Cindy a finalement «faibli» en avançant vers le nord et le nord-est. Elle devrait atteindre vendredi l'Arkansas puis le Tennessee, selon le dernier bulletin du NHC.

Mais elle sera toujours accompagnée de pluies torrentielles, qui pourraient déverser entre 7,5 et 15 centimètres d'eau, voir 30 cm par endroits, au Texas, en Louisiane et dans l'Arkansas jusqu'à vendredi.

Des tornades peuvent se former, a prévenu le NHC.

La tempête est passée à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, qui avait été dévastée par l'ouragan Katrina en 2005.