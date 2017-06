Le Fonds de solidarité FTQ mise 8,75 millions $ US dans une biotech montréalaise

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé jeudi l’investissement de 8,75 millions $ US (environ 11,6 millions $ CAN) pour le lancement de Repare, une nouvelle entreprise de biotechnologie pour la recherche sur le cancer.

Fondée par le fonds d'investissement américain Versant Ventures, spécialisé dans les sciences de la vie, «Repare développe de nouveaux médicaments de précision en oncologie qui visent des vulnérabilités spécifiques des cellules tumorales», explique-t-on dans un communiqué.

C’est le résultat d’une ronde de financement de 68 millions $ US.

L’entreprise est basée à Montréal.

«Repare est une nouvelle biotech qui sera compétitive à l'échelle mondiale. Grâce à son réseau international de partenaires comme Versant, le Fonds contribue à la croissance du secteur québécois des sciences de la vie», a souligné Alain Denis, vice-président principal, Innovation, du Fonds de solidarité FTQ, dans un communiqué.

Selon la FTQ, en termes d’investissement, il s’agit d’un des plus importants démarrages en sciences de la vie au Canada cette année.

«L’engagement et la confiance de Versant à l’égard des compétences scientifiques distinctives de Repare a permis à celle-ci d’établir son équipe, ses opérations et ses premiers programmes à l’abri des projecteurs, a souligné le PDG de Repare, Lloyd M. Segal, dans un autre communiqué. Nous bénéficions des capitaux nécessaires pour atteindre notre but, qui est de mettre à l’essai dans un milieu clinique nos nombreux nouveaux traitements oncologiques de précision.»