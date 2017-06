Les guitares d'un Shawiniganais font le tour du Québec

Il y a un peu de Shawinigan dans le spectacle «Britshow, le roadtrip musical». Les concepteurs de la revue musicale ont engagé le luthier Jean-Filip Boisclair pour créer une guitare unique, qui sera utilisée tout au long de la tournée.

Son défi: reproduire avec exactitude la guitare dessinée sur une affiche promotionnelle.

«Le plaisir, c'est de matérialiser le rêve d'un graphiste et d'un metteur en scène, et de mettre ça entre les mains d'un musicien», a expliqué M. Boisclair.

C'est Pascal Dufour, l'ex-guitariste du groupe Les Respectables, qui l'utilisera lors de la tournée provinciale qui s'arrêtera huit soirs en Mauricie.

C'est la deuxième fois qu'une grosse production fait appel à ses services. En 2009, il avait créé ou modifié près d'une vingtaine d'instruments pour la tournée «Beatles Story».

La réplique de la basse de Paul McCartney demeure l'une de ses plus belles adaptations. «Dans ce cas-ci, c'était de modifier les couleurs et certaines pièces d'équipement pour qu'elle soit identique à celle qu'utilisait à l'époque Paul McCartney. Il y avait une vingtaine d'instruments sur scène. On a dû construire à partir de zéro certains modèles qui n'existent plus aujourd'hui», s’est rappelé le luthier.

À partir d'un simple dessin, il crée, en environ six mois, des guitares aux allures uniques et parfois très originales.