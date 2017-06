Les Québécois ont déjà reçu leurs baisses d’impôts, dit Couillard

Le premier ministre Philippe Couillard affirme avoir déjà rempli sa promesse électorale de reverser 50% des surplus budgétaires en baisses d’impôts.

«C’est fait, a assuré jeudi le premier ministre. Si vous regardez les chiffres comme il faut, vous allez voir qu’on a mis l’argent sur la dette et qu’on a mis plus d’un milliard en baisses d’impôts.»

Philippe Couillard réagissait au surplus de 2,5 milliards $ dévoilé la veille par son ministre des Finances pour l’année 2016-2017.

Ainsi, les Québécois ne doivent pas s’attendre à recevoir la moitié de cette somme en baisses d’impôts puisqu’ils ont déjà reçu leur part des surplus budgétaires, affirme le premier ministre.

Le fardeau fiscal des Québécois a été allégé par l’abolition de la taxe santé et le rehaussement de l’exemption de base du revenu imposable, rappelle-t-il.

Baisses préventives

Le surplus de 2,5 milliards$ est pourtant une surprise, alors que le plus récent budget Leitao tablait sur un excédent budgétaire de 250 millions $.

Le gouvernement Couillard a donc accordé ces baisses d’impôts avant même de connaître l’ampleur du surplus. «Parce qu’on était déjà basés sur les résultats financiers antérieurs qui nous amenaient à croire avec une certitude relativement importante que ces marges de manœuvre allaient se répéter», dit le premier ministre.

Toutefois, si les finances publiques «sont vraiment solides» dans les prochains mois, Philippe Couillard affirme qu’il «voudrait encore alléger le fardeau fiscal des Québécois, qui demeure un des plus élevés».

Préélectoral?

Pour les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, le gouvernement conserve ces marges de manœuvre en vue des prochaines élections.

«On arrive à un surplus dix fois plus élevé, sur le dos des contribuables, et on se crée un trésor de guerre», déplore le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel.

«Au lieu de réparer les dommages qu’ils ont causés, les libéraux vont conserver l’argent pour offrir des bonbons électoraux», renchérit le porte-parole du PQ en matière de finances, Nicolas Marceau.

La CAQ croit d’ailleurs que les récentes annonces de réinvestissement du gouvernement sont de la poudre aux yeux.

«On nous dit qu’on réinvestit en éducation, mais c’est faux. Ce sont les mêmes montants qui étaient prévus il y a trois ans qu’on a aujourd’hui», a commenté François Bonnardel.

«On nous prend pour des cons, dans une certaine mesure», a-t-il ajouté.