Les Québécois sont partagés sur le sort de Sears

Les avis sont partagés dans la population au sujet de la fermeture annoncée de 59 magasins Sears au pays, dont 14 au Québec.

Les magasins Sears de Gatineau, Saguenay, Saint-Georges, Alma, Drummondville, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saint-Eustache, Laval, Québec, Sainte-Foy, Saint-Bruno, Sorel et de la Place Vertu à Montréal vont fermer leurs portes.

La nouvelle a suscité de nombreux commentaires depuis jeudi matin sur les pages Facebook de TVA Nouvelles.

Pour plusieurs, ces fermetures étaient inévitables parce que Sears n’a pas su s’adapter aux nouvelles tendances du commerce de détail.

Marie-Claude Salvas écrit: «Pas surprenant, avec tous les achats sur le web, nos commerces ferment leurs portes et la Chine devient de plus en plus riche».

Jacob Castonguay est du même avis: «Le monde peut vivre dans le passé ou peut comprendre que l'avenir du commerce est dans le web».

Commentaire semblable d’Alex Gagnon: «Enfin!!! Ils n'étaient plus dedans DU TOUT!!! Vieille compagnie qui ne s'est pas adaptée... voilà!». Dan Dumitrescu se fait prophète: «Prochain après Sears, La Baie». Ce qui n’est pas si loin de la vérité puisque La Baie a annoncé il y a une dizaine de jours la mise à pied de 2000 employés au Canada et aux États-Unis.

Paul Bart a choisi le ton de l’ironie pour commenter: «Merci de m'alerter...ça doit bien faire 10 ans que j'ai rien acheté là».

Mais certains ne sont pas chauds à l’idée de faire leur magasinage en ligne. Suzanne Cimon commente: «Super, on ira toutes s'habiller dans des boutiques hors prix ou chez Walmart. Pour les achats en ligne, oublie grand-maman».

D’autres utilisateurs de Facebook se désolent plutôt pour les employés qui vont perdre leur emploi avec les fermetures de magasins.

Lucie Chartré écrit: «Triste pour le personnel, j’ai connu deux fermetures. Je sais que ça déchire, bon courage».

Pierre Morand se fait plus optimiste: «On a plein de jobs au salaire minimum au Québec. Ils vont se trouver une job facilement».

Anne Dumont partage une anecdote: «J'ai travaillé pour Sears il y 20 ans. C’était une bonne entreprise pour ses employés, mais au fil du temps, le service s’est beaucoup dégradé. Des coupures de postes, des restructurations majeures et l'augmentation de coût sur leurs produits versus d'autres magasins», écrit-elle.

Louise Gendron se fait plus nostalgique: «Pauvre eux qui se retrouvent au chômage. J'ai toujours eu un bon service chez Sears et fait de bons achats. Dommage.

Plus difficile en région

Dans certaines régions, la fermeture du magasin Sears va être ressentie plus durement. Danielle Michaud qualifie de «pas drôle du tout» la fermeture de la succursale de Rimouski.

Tania Carpentier, elle, s’étonne que le Sears de son secteur ne soit pas touché par la vague de compressions : «Étonnant que celui de Trois-Rivières reste là, y'a jamais personne».

Des clients de Sears se réjouissent déjà des bonnes affaires qu’ils prévoient faire dans les ventes de fermeture.

Richer Desrosiers écrit: «Bon bein, ça va être le temps d'aller chez Sears, il va y avoir des affaires à des prix décents».

Samuel Bérubé, pour sa part, ne semble pas croire aux fermetures annoncées: «Fait 20 ans que Sears dit qu’il est sur le bord de la faillite, rien de nouveau là dedans», écrit-il.

Laissons le mot de la fin à Carlos Daniel Barahona: «Pour moi, Sears est rendu juste une porte d'entrée aux centres commerciaux. Triste».